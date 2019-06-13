Видео из Индонезии:Тысячи людей покинули свое жилье из-за наводнений и оползней

Из-за сильных ливней из берегов вышли три реки в Сулавеси.

В Индонезии из-за сильных ливней и оползней тысячи людей были вынуждены покинуть свое жилище.

Из-за мощных ливней в Юго-Восточной Сулавеси в Индонезии вышли из берегов 3 реки. В населенных пунктах затопило улицы и дома. В некоторых местах произошли оползни. Около 6 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома и перебраться в более возвышенные районы.

Местные власти сообщают, что водой были разрушены 220 жилых домов, затоплены тысячи гектаров рисовых полей и 420 гектаров рыбных прудов.

Видео: YouTube/Kucha_Mala