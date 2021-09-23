США показали новую систему запуска крылатых ракет

Нововведение дает возможность превращать транспортные самолеты в площадки для перевозки ракет.

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов и компания Lockheed Martin представили новую концепцию запуска крылатых ракет Rapid Dragon. Об этом информирует пресс-служба LM.

В обнародованном ролике представлена демонстрация тестов воздушных судов EC-130J и C-17A, которые сбросили паллеты со стелс-ракетами AGM-158B JASSM-ER.

По данным компании, новая система пуска дает возможность превращать любые транспортные воздушные суда в площадки для перевозки ракет. Отмечается, что это также дает возможность военным США увеличить потенциал, так как Rapid Dragon позволяет наносить интенсивные ракетные удары по условному противнику с многих аэродромов.

По информации Lockheed Martin, реальные испытания нововведения были успешно проведены летом текущего года.

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Видео: YouTube / Lockheed Martin