США показали новую систему запуска крылатых ракет

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов и компания Lockheed Martin представили новую концепцию запуска крылатых ракет Rapid Dragon. Об этом информирует пресс-служба LM.
В обнародованном ролике представлена демонстрация тестов воздушных судов EC-130J и C-17A, которые сбросили паллеты со стелс-ракетами AGM-158B JASSM-ER.
По данным компании, новая система пуска дает возможность превращать любые транспортные воздушные суда в площадки для перевозки ракет. Отмечается, что это также дает возможность военным США увеличить потенциал, так как Rapid Dragon позволяет наносить интенсивные ракетные удары по условному противнику с многих аэродромов.
По информации Lockheed Martin, реальные испытания нововведения были успешно проведены летом текущего года.
Ранее в Крыму прошли военные учения по уничтожению морских целей.
Видео: YouTube / Lockheed Martin
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все