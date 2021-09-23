В Крыму прошли военные учения по уничтожению морских целей

В мероприятиях был задействован дивизион ПБРК "Бастион".

Крыму прошли военные учения Черноморского флота России по уничтожению учебных морских целей. Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны РФ.

В мероприятиях был задействованы дивизион мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бастион", которые были развернуты на полигоне Опук. Для обнаружения условных противников были применены беспилотные летательные аппараты.

Целью учений была отработка задач по выявлению и ликвидации целей, а также выполнение ряда нормативов. Всего военнослужащие уничтожили два больших корабельных щита-мишени.

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Видео: Минобороны России