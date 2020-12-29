США похитили в Ливии ЗРК "Панцирь-С1"

Техника находилась на вооружении Ливийской национальной армии.

США похитили в Ливии зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1" российского производства. Об этом сообщили журналисты The Times со ссылкой на собственные источники. По данным СМИ, инцидент произошел в июле прошлого года. Комплекс был вывезен с поля боевых действий. Сейчас техника якобы располагается на авиабазе Рамштайн в Германии в "доставлен в целости и сохранности".

Авторы материала уточнили, что операция по доставке российского ЗРК проводилась из-за опасений по поводу того, что оружие может оказаться в руках террористов, а значит, использоваться боевиками для ликвидации гражданских самолетов.

"Панцирь-С1", который теперь находится у сил США, принадлежал Ливийской национальной армии. Для его транспортировки военные использовали самолет C-17A Globemaster III.

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