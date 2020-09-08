Ллойд Остин призвал Россию завершить оккупацию Крыма и не поддерживать конфликт на Донбассе.

США поддержали стремление Украины в НАТО. Об этом на встрече с Владимиром Зеленским рассказал руководитель американского оборонного ведомства Ллойд Остин. Вашингтон и Киев подписали соглашение о поддержке военных реформ, необходимых для вступления в альянс.

Соглашение предусматривает имплементацию реформ в оборонной сфере, необходимых для поддержки устремлений Украины по членству в НАТО. Ллойд Остин, глава Пентагона

Эксперт напомнил, что США продолжают поддерживать Украину в сдерживании российской агрессии. Пентагон призвал Москву прекратить поддерживать вооруженный конфликт на юго-востоке Украины (на Донбассе), а также прекратить провокации в Черном море. Ллойд Остин напомнил, что Вашингтон также призывает РФ прекратить оккупацию Крыма.

Пентагон: оборонное соглашение США и Украины расширит военное сотрудничество стран.

Фото и видео: YouTube / Associated Press