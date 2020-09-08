США поддержали стремление Украины в НАТО. Об этом на встрече с Владимиром Зеленским рассказал руководитель американского оборонного ведомства Ллойд Остин. Вашингтон и Киев подписали соглашение о поддержке военных реформ, необходимых для вступления в альянс.
Соглашение предусматривает имплементацию реформ в оборонной сфере, необходимых для поддержки устремлений Украины по членству в НАТО.
Ллойд Остин, глава Пентагона
Эксперт напомнил, что США продолжают поддерживать Украину в сдерживании российской агрессии. Пентагон призвал Москву прекратить поддерживать вооруженный конфликт на юго-востоке Украины (на Донбассе), а также прекратить провокации в Черном море. Ллойд Остин напомнил, что Вашингтон также призывает РФ прекратить оккупацию Крыма.
Пентагон: оборонное соглашение США и Украины расширит военное сотрудничество стран.
Фото и видео: YouTube / Associated Press
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