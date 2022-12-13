США пытаются создать террористическое государство, заявил глава МВД Турции

Сулейман Сойлу рассказал о последствиях акций протеста из-за парка Гёзи.

Глава турецкого министерства по внутренним делам Сулейман Сойлу обвинил американскую администрацию в попытке создать "террористическое государство" рядом с Турцией. Соответствующее заявление местный чиновник сделал в эфире местного телеканала CNN Türk. Эксперт пояснил, что протесты в Гези сократили для государства инвестиции. Затем еще один удар экономике нанесла пандемия коронавирусной инфекции.

Мы столкнулись с крупнейшей в мире миграционной волной. Это чревато самыми разными издержками. Америка хочет создать рядом с нами террористическое государство. Мы провели четыре крупные операции против этого. Сулейман Сойлу, глава МВД Турции

Напомним, что массовая акция протеста произошла в Стамбуле в 2013 году в конце мая. Причиной недовольства активистов стало правительственное решение по вырубке парка Гези, расположенного в районе Таксим. Чиновники хотели расположить на его месте торгово-развлекательный комплекс. Объект появился бы в рамках реконструкции площади Таксим. Мероприятие переросло в протестную волну выступления против той политики, которую проводил Реджеп Тайип Эрдоган (в тот момент чиновник находился на должности премьер-министра).

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Фото и видео: YouTube / CNN Türk