"Печат": США пытаются лишить Россию Северного морского пути

Сербские журналисты заявили о планах Америки на Севморпуть.

Сербское издание "Печат" считает, что США стремятся лишить Россию прав на Северный морской путь. Журналист Зоран Милошевич ссылается на новый документ "Северная доктрина". В мае 2019 года американцы дали понять Канаде, что она должна "забыть о праве на арктический коридор".

Дипломаты потребовали от Китая закрыть станции в Норвегии и Исландии. Также их попросили не вкладывать деньги в развитие инфраструктуры Севморпути. "Печат" полагает, что Вашингтон намерен сделать маршрут общим, а не только российским.

В Сербии добавили, что для России Северный морской путь является не только международным логистическим коридором, но и "внутренней артерией" для транспорта.

Ранее Piter.tv писал о том, что запущены реакторы самого мощного в мире российского атомного ледокола.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

