США ожидают от Ирана конкретных действий по выполнению заявления с МАГАТЭ

Нед Прайс оценил контакты между Тегераном и МАГАТЭ.

Американские власти ожидают от Ирана оперативных и конкретных действий по выполнению совместного заявления с МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии). Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства в Вашингтоне Нед Прайс. Чиновник пояснил, что от инспекторов Госдеп ожидает дополнительного доклада.

Мы ожидаем, что Иран выйдет на конкретные меры. Иран должен сотрудничать с МАГАТЭ полностью и без промедлений. Ожидаем дополнительного доклада МАГАТЭ в ближайшие недели о предпринятых Ираном действиях. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Госдеп подтвердил вызов посла США в МИД Турции.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State