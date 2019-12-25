Тимоти Рэй рассказал об угрозе для американской нации.

США отстают в модернизации ядерных вооружений от России и Китая. Об этом в письменном заявлении рассказал начальник Командования глобальных ударов Военно-воздушных сил США Тимоти Рэй. Военный прокомментировал ситуацию местному изданию Air Force Times.

Рэй уверен, что в войне будущего, в которой вероятнее всего будут участвовать США, китай и Россия, будет существовать угроза уничтожения американской нации. Генерал рассказал, что уже сейчас потенциальные противника Вашингтона занимаются модернизацией систем ядерного оружия не так, как США. Эксперт призвал Пентагон обновить всю сеть бомбардировщиков, подлодок и межконтинентальных баллистических ракет.

Тимоти Рэй полагает, что еще до того, как США получат достаточное количество новых тяжелых стратегических бомбардировщиков B-21 Raider, Америка будет модернизировать устаревающие модели, такие как B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress.

В США выявили первый случай самостоятельного исцеления от СПИДа.