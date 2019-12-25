WSJ: США после инцидента на британской базе вывели с нее бомбардировщики B-1

Американцы забрали на собственные военные авиабазы самолеты.

Все американские стратегические бомбардировщики Военно-воздушных сил США B-1 на данный момент выведены с территории авиационной базы Фэрфорд и возвращены на постоянные базы после произошедшего в Соединенном королевстве на прошлой неделе инцидента. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из издания The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных должностных лиц вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе. В статье говорится о том, что до недавнего времени порядка десятка стратегических самолетов Пентагона размещались на упомянутой авиабазе. Военнослужащие США использовали объект как перевалочный пункт для запуска бомбардировщиков с целью осуществления ударов по иранской земле.

Соображения оперативной безопасности не позволяли нам предоставлять подтверждение в режиме реального времени о передвижениях наших сил и средств. Теперь мы можем признать, что все американские бомбардировщики, которые были развернуты на авиабазе Фэрфорд, были передислоцированы на свои постоянные базы в США. официальное заявление Министерства войны США

Напомним, что 27 сентября пять человек в возрасте от 23 до 25 лет были задержаны в окрестностях авиабазы Фэрфорд в графстве Глостершир в западной частиАнглии. На следующий день подозреваемые были выпущены под залог. Изначально их обвиняли в нарушении законов о взрывчатых веществах и о терроризме. Позже местная полиция объявила данные о том, что не обнаружила взрывчатки в фургонах жителей Лондона. Лидер Белого дома прокомментировал ситуацию. Дональд Трамп заметил, что Вашингтону якобы все известно о людях, задержанных в Великобритании.

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