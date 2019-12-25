Ученые отмечают, что в большинстве случаев ремиссия рано или поздно заканчивается. Пациент начинает принимать антиретровирусные препараты через несколько лет.

В США выявили первый случай самостоятельного исцеления от СПИДа. Об этом сказано в исследовании, опубликованном журналом Nature.

Первым человеком, которого удалось вылечить от СПИДа – Тимоти Рэй Браун. Ему пересадили стволовые клетки костного мозга. Это было сделано при лечении лейкемии, обнаруженной у пациента ранее. После процедуры в его организме резко снизилось количество антител. Кроме того, медики не обнаруживают у него ВИЧ. Как уточняют специалисты, по объективным причинам, трансплантация не может стать лечением от СПИДа. При этом, сам пациент чуть ли не умер от осложнений после операции.

Ранее мы сообщили, что Памфилова оценила состояние системы онлайн голосования.