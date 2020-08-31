Система дистанционного электронного голосования пока не готова к использованию в общероссийском масштабе.

Председатель ЦИК Элла Памфилова оценила состояние системы онлайн голосования. Об этом стало известно на открытом тестировании системы в ЦИК.

Разработкой системы занимался ЦИК и Минкомсвязи. Памфилова отметила, что "если не проводить микро-проектов, никогда не будет готова". Она добавила, что "для этого проводится пилотный проект".

Конечно, надо будет преодолевать и косность мышления, и замшелые стереотипы. - Элла Памфилова, председатель ЦИК

Памфилова подчеркнула, что сбои и трудности бывают при использовании любого вида голосования. Она уточнила, что ЦИК проведет большую информационную работу по объяснению всех нюансов электронного дистанционного голосования.

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Видео: ЦИК России