США отрицают связь позиции по выборам в Венесуэле с завершением срока Байдена

Мэттью Миллер рассказал о звонке Блинкена Гонсалесу.

В американском внешнеполитическом ведомстве отрицают связь позиции по президентским выборам в Венесуэле с завершением срока полномочий лидера Белого дома Джо Байдена. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник отреагировал на вопрос СМИ о том, видели ли власти доказательства, которые подтверждали бы победу на выборах в латиноамериканской республике Николаса Мадуро. В Госдепе уточнили, что заявление государственного секретаря Энтони Блинкена, который назвал оппозиционера Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле от 28 июля 2024 года, не связано с истечением срока нахождения у власти Байдена.

Это не имеет никакого отношения к тому, что мы находимся в конце президентского срока... Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / Defense Now