Договор уже невозможно успеть продлить.

США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ. Об этом "ТАССу" заявил замдиректора по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ. Спикер выступил с соответствующей речью перед членами совета Федерации на круглом столе по теме будущего договора ДСНВ.

Владимир Леонтьев рассказал, что ведомство предложило коллегам встретиться. Это нужно было для того, чтобы выработать общее понимание по технической стороне вопроса. Однако на днях американская сторона отказалась от российской инициативы.

Ранее США хотят заключить сделку по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.