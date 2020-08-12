В Госдепартаменте США рассказали об угрозах, исходящих от российских спутников.

США остерегаются российских "матрешек" в космосе. Американский Госдепартамент так прозвал российский спутник "Космос 2542". Чиновники допустили возможность ликвидации "матрешками" и аналогичными аппаратами иностранных объектов в космосе.

Напомним, что первый "Космос 2542" был доставлен на внеземное пространство в конце ноября 2019 года. Спустя несколько дней там же разместили спутник с номером 2543. Последнее устройство выпустило з себя еще один спутник, скорость которого достигла 140 метров в секунду. Он разместился над Северной Европой. В США полагают, что при помощи данных космических аппаратов Москва сможет уничтожать на орбите иностранные механизмы. Чиновники уточнили, что действия РФ являются не опасными, неблагоразумными и провокационными.

Напомним, что ранее Госдепартамент США заявлял о том, что спутник "Космос" преследовал американский шпионский аппарат в космосе. Такое поведение устройства эксперты сочли необычным и тревожным.

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