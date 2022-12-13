США оценивали как "низкий или умеренный" риск сбора разведданных аэростатом КНР

Дуглас Симс рассказал о том, что Джо Байден дал приказ Пентагону сбить объект без угрозы для граждан США.

Американские военные считали, что нахождение над территорией США китайского разведывательного аэростата сопряжено с угрозой сбора важных данных на уровне "от низкого до умеренного". Соответствующее заявление в ходе выступления перед членами комитета по ассигнованиям Сената Конгресса сделал местный генерал-лейтенант Вооруженных сил, директор по операциям Объединенного штаба Дуглас Симс. Эксперт добавил, что по мере того, как иностранный шар перемещался над канадской землей в направлении США, увеличивались риски сбора им секретной информации. В связи с обстановкой лидер Белого дома дал поручение Пентагону использовать в отношении китайского аэростата "действия кинетического характера",

При рассмотрении возможных вариантов угроза сбора Китаем разведывательной информации была оценена на уровне от низкого до умеренного, а угроза для личного состава на земле была оценена на уровне от умеренного до значительного. Дуглас Симс, генерал-лейтенант США

Эксперт добавил, что в конечном счете оценочные риски для личного состава перевесили риски, которые были связаны с возможной утерей разведывательных данных. Военные получили рекомендацию сбить объект над такой зоной, в которой можно свести к минимуму угрозу для американского населения.

Пентагон допустил пересмотр стратегии в отношении Китая после инцидента с аэростатом.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television