Мелисса Дэлтон выступила Сенате с докладом о действиях "шпионского" аппарата КНр над США.

Пентагон допустил пересмотр стратегии в отношении Китая после инцидента с аэростатом. Об заявила помощник шефа Пентагона по Западному полушарию Мелисса Дэлтон в ходе выступления в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США. Чиновница пояснила, что проводится анализ деятельности аэростатов из КНР, а также роль их активности в глобальном пространстве по сбору разведывательной информации. Таким образом эксперт ответила на вопрос о том, почему власти страны не сбили раньше иностранный объект, который находился в воздушном пространстве США. Далтон заметила, что решение было принято исходя из возможного ущерба гражданской инфраструктуре, который могли бы нанести обломки.

По мере того, как мы оцениваем возможности данных аэростатов, в том числе благодаря собранным обломкам, будем оценивать нашу общую позицию и стратегический подход Мелисса Дэлтон, сотрудница Пентагона

По словам помощника американского министра обороны, Вашингтон примет решение по взаимодействию с Пекином по мере изучения новых сведения об активности летательных аппаратов, принадлежащих властям КНР.

То, что мы сбили аэростат в нашем воздушном пространстве - это ясное послание Китаю. Мы установили "линию сдерживания. Мелисса Дэлтон, сотрудница Пентагона

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

