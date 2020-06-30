США объяснили желание выкупить С-400 у Турции

В сенате США обсудили поправки в проект закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону.

США объяснили желание выкупить российские зенитные ракетные системы С-400 у Турции. Об этом сообщил американский сенатор Джон Тьюн. Эксперт считает, что данное предложение сделано Анкаре ради того, чтобы разрешить противоречия между сторонами в области покупки вооружений. Взамен Турция должна будет пообещать Вашингтону, что не направит вырученные средства на закупку другого оружия и техники, которые будет несовместимо с требованиями НАТО.

На данный момент сведения о том, готова ли Турция согласиться на сделку с США без разрешения Москвы, нет. Напомним, что о намерении Белого дома выкупить С-400 у Анкары рассказали журналисты из Defense News. Они отметили, что данную поправку обсуждали в сенате. Изменение может войти в закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год.

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Видео: Youtube/Минобороны России