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США обвинили ВМС Китая в небезопасном маневре над Южно-Китайским морем

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Летчик из США совершил маневр по уклонению, чтобы не столкнуться с иностранным бортом.

США обвинили Военно-морские силы Китая в небезопасном маневре истребителя над акваторией Южно-Китайского моря. Соответствующее заявление сделали представители Индо-Тихоокеанского американского командования. Специалисты считают, что пилот боевого самолета КНР J-11 утром 21 декабря совершил опасные действия при перехвате воздушного судна Военно-воздушных сил США RC-135.

....Которое правомерно совершало рутинные операции над Южно-Китайским морем в международном воздушном пространстве.

заявление ИТР-командования США

Американские эксперты уточнили, что летчик китайского истребителя пролетел на расстоянии 20 футов (около шести метров) от носа американского истребительного самолета, вынудив экипаж борта RC-135 совершить уклонение от заданной территории, чтобы избежать столкновения.

Пентагон подтвердил расширение программы подготовки украинских военных.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт

Теги: вмс китая, индо-тихоокеанский регион, южно-китайское море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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