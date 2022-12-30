США обвинили ВМС Китая в небезопасном маневре над Южно-Китайским морем

Летчик из США совершил маневр по уклонению, чтобы не столкнуться с иностранным бортом.

США обвинили Военно-морские силы Китая в небезопасном маневре истребителя над акваторией Южно-Китайского моря. Соответствующее заявление сделали представители Индо-Тихоокеанского американского командования. Специалисты считают, что пилот боевого самолета КНР J-11 утром 21 декабря совершил опасные действия при перехвате воздушного судна Военно-воздушных сил США RC-135. ....Которое правомерно совершало рутинные операции над Южно-Китайским морем в международном воздушном пространстве. заявление ИТР-командования США Американские эксперты уточнили, что летчик китайского истребителя пролетел на расстоянии 20 футов (около шести метров) от носа американского истребительного самолета, вынудив экипаж борта RC-135 совершить уклонение от заданной территории, чтобы избежать столкновения. Пентагон подтвердил расширение программы подготовки украинских военных. Фото и видео: Telegram / Хайлайт