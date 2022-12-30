США обвинили ВМС Китая в небезопасном маневре над Южно-Китайским морем

США обвинили Военно-морские силы Китая в небезопасном маневре истребителя над акваторией Южно-Китайского моря. Соответствующее заявление сделали представители Индо-Тихоокеанского американского командования. Специалисты считают, что пилот боевого самолета КНР J-11 утром 21 декабря совершил опасные действия при перехвате воздушного судна Военно-воздушных сил США RC-135.
....Которое правомерно совершало рутинные операции над Южно-Китайским морем в международном воздушном пространстве.
заявление ИТР-командования США
Американские эксперты уточнили, что летчик китайского истребителя пролетел на расстоянии 20 футов (около шести метров) от носа американского истребительного самолета, вынудив экипаж борта RC-135 совершить уклонение от заданной территории, чтобы избежать столкновения.
Пентагон подтвердил расширение программы подготовки украинских военных.
Фото и видео: Telegram / Хайлайт
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все