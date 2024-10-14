Корабли РФ и Китая выполнили стрельбы в рамках учений в Тихом океане

Для уничтожения цели экипажи российских кораблей применили реактивно-бомбометные установки РБУ-6000.

Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая выполнили стрельбы в рамках учений в Тихом океане по противолодочной обороне и ПВО. Об этом сообщили в Минобороны.

Отряд кораблей выполнил поиск подводной лодки условного противника в назначенном районе. Для уничтожения цели экипажи российских кораблей применили реактивно-бомбометные установки РБУ-6000. Также силы ВМФ России и ВМС Китая отработали задачи отражения воздушного нападения "противника".

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Су-34.

Видео: Минобороны России