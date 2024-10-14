Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Су-34

Минобороны показало видео боевой работы экипажа Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удар по опорному пункту и скоплению личного состава украинских войск. Боевые действия велись в приграничном районе Курской области. Удар по позициям противника наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
Ранее Минобороны показало уничтожение двух бронемашин ВСУ в Курской области.
Видео: Минобороны России
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