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Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Су-34

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Российские летчики нанесли удар по опорному пункту и скоплению личного состава ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы экипажа Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удар по опорному пункту и скоплению личного состава украинских войск. Боевые действия велись в приграничном районе Курской области. Удар по позициям противника наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее Минобороны показало уничтожение двух бронемашин ВСУ в Курской области.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, су-34
Категории: Лента новостей, Новости России,

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