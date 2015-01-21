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Минобороны показало уничтожение двух бронемашин ВСУ в Курской области

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Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по целям.

Минобороны показало видео уничтожения двух бронемашин украинских войск в приграничном районе Курской области.

На опубликованных кадрах российские войска нанесли ракетные удары. В боевых действиях принимал участие расчет ударного БПЛА "Иноходец". Удар нанесли после определения и подтверждения точных координат мест нахождения боевых бронированных машин противника. Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по целям.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, бронемашины, курская область, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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