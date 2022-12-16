Пентагон подтвердил расширение программы подготовки украинских военных

Патрик Райдер рассказал о подготовке ВСУ в США и Германии.

Пентагон подтвердил расширение программы боевой подготовки для украинских военнослужащих. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Дополнительно военные расширят и организацию совместных маневров и общевойсковой бой. Подготовка профессиональных кадров будет вестись на объектах, расположенных в США и на территории Германии. Речь идет об обучении около 500 человек из ВСУ в ежемесячном режиме.

Данная программа предполагает тренировку около 500 украинских военных в месяц. Это изначально сосредоточено на батальонном уровне. По мере продвижения мы готовы адаптироваться к потребностям украинских партнеров и развивающейся ситуации на Украине. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

В Пентагоне напомнили о том, что с апреля 2022 года американские военные успели подготовить 3 100 украинских военных, в свою очередь международные партнеры и союзники США обучили порядка 12 тысяч военных Вооруженных сил Украины.

Пресс-секретарь Пентагона Райдер: США не ищут войны с Россией, поставляя Киеву ЗРК Patriot.

Фото и видео: YouTube / NowThis News