Пресс-секретарь Пентагона Райдер: США не ищут войны с Россией, поставляя Киеву ЗРК Patriot

Официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер объяснил, что власти США не ищут войны с Россией, поставляя киевскому режиму зенитно-ракетные комплексы Patriot. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами на регулярном брифинге в американском оборонном ведомстве. Он еще раз подтвердил лозунг о поддержке украинских властей так долго, как это потребуется.
США не находятся в войне с Россией и не стремятся к конфликту. Мы сфокусированы на том, чтобы предоставлять Украине помощь в сфере безопасности, которая ей нужна для самозащиты. Мы говорили, что будем делать это задолго до того, как Россия решила начать вторжение.
Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона
Российский президент Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине. Это решение принято в ответ на просьбу руководителей Донецкой и Луганской народных республик о помощи. Запад после этого ввел в отношении Москвы новые масштабные санкции, а также нарастил поставки вооружений киевскому режиму на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.
Госдепу и Пентагону пока нечего объявить о планах поставок систем ПРО Patriot Украине.
Фото и видео: YouTube / NowThis News
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