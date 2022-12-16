Пресс-секретарь Пентагона Райдер: США не ищут войны с Россией, поставляя Киеву ЗРК Patriot

Бригадный генерал ВВС США оценил намерение США поставить ПРО комплексы Киеву.

Официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер объяснил, что власти США не ищут войны с Россией, поставляя киевскому режиму зенитно-ракетные комплексы Patriot. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами на регулярном брифинге в американском оборонном ведомстве. Он еще раз подтвердил лозунг о поддержке украинских властей так долго, как это потребуется.

США не находятся в войне с Россией и не стремятся к конфликту. Мы сфокусированы на том, чтобы предоставлять Украине помощь в сфере безопасности, которая ей нужна для самозащиты. Мы говорили, что будем делать это задолго до того, как Россия решила начать вторжение. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Российский президент Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине. Это решение принято в ответ на просьбу руководителей Донецкой и Луганской народных республик о помощи. Запад после этого ввел в отношении Москвы новые масштабные санкции, а также нарастил поставки вооружений киевскому режиму на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

Госдепу и Пентагону пока нечего объявить о планах поставок систем ПРО Patriot Украине.

Фото и видео: YouTube / NowThis News