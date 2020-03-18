Майк Помпео заявил о поддержке действий Турции в Сирии.

США обвинили Россию в гибели турецких военных в Идлибе. Об этом заявил государственный секретарь Майк Помпео. Слова чиновника приводятся на официальном сайте Госдепартамента США.

Мы уверены, что Россия убила дюжины турецких военных в ходе своих военных операций прокомментировал спикер

Чиновник поддержал Анкару и одобрил действия ее военных на территории Сирии. Помпео заявил, что США рассмотрят введение дополнительным мер для помощи Турции - союзнице по НАТО. Америка настроена положить конец насилию в регионе Идлиба, в Сирии.

Напомним, что в конце февраля из-за авиаудара ВВС Сирии по террористам погибли 25 военнослужащих Турции. В Минобороны России тогда заявили, что координаты солдаты не были представлены руководством Анкары. Войска Турции не должны были находиться в зоне нападения, так как именно с той позиции шло наступление боевиков на правительственные силы Сирии.

Ранее МИД РФ сообщил о новых атаках боевиков в сирийском Идлибе.

Видео: YouTube/NowThis News, CNN, Bloomberg Politics, U.S. Department of State