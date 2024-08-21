Патрик Райдер объяснил цель США на Украине.

Вашингтон обсуждает с Киевом долгосрочные цели вылазки Вооруженных сил Украины в Курской области. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал контакты между властями США с украинскими партнерами в вопросе вылазки ВСУ на территорию российского приграничного региона.

Однако, когда дело касается их долгосрочных целей здесь, то мы все еще обсуждаем это с ними. Мы продолжаем обсуждать с украинцами их цели. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Патрик Райдер фактически ушел от ответа на вопрос СМИ о том, готовы ли США публично выступить в поддержку вылазки армии киевского режима в Курской области. В Пентагоне указали на то, что сфокусированы на том, чтобы Украина осталась свободной и суверенной страной, способной "отражать агрессию" в будущем.

Запад продолжает обучать летчиков ВСУ применению F-16 в Аризоне и Дании.

Фото и видео: YouTube / Defense Now