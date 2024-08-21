Патрик Райдер рассказал о тренировках в Аризоне.

Коллективный Запад продолжает обучать военных летчиков Украины пилотированию истребителей F-16 в штате Аризона и в Дании. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник заметил, что ему нечего сообщать прессе в вопросе возможности обучения украинских летчиков на территории Украины. Также спикеру ничего не известно относительно участия компаний-подрядчиков из США в обслуживании переданных Западом для ВСУ самолетов американского производства.

Как я понимаю, на данный момент продолжается обучение [украинских летчиков пилотированию] F-16 в Аризоне и Дании. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что 8 августа лидер киевского режима Владимир Зеленский на рабочей встрече с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США заявил о том, что его страна заинтересована в расширении программы тренировок и обучения в США пилотов и техников для американских истребителей F-16.

Пентагон обвинил поддерживаемые Ираном формирования в ударе по силам США в Сирии.

Фото и видео: YouTube / Defense Now