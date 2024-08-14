Пентагон обвинил поддерживаемые Ираном формирования в ударе по силам США в Сирии

Патрик Райдер оценил ситуацию с ранением военнослужащих США в Сирии.

Американское министерство по обороне утверждает, что воздушный удар по военному объекту в Сирии, совершенный 9 августа, при котором пострадали несколько американских военнослужащих, совершили поддерживаемые иранским правительством формирования. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник заметил, что речь идет о восьми раненых. У них медики зарегистрировали черепно-мозговые травмы. Дополнительно врачи оказали военным поддержку в связи с их отравлением дымом. В текущий момент трое из пациентов продолжают нести службу.

Согласно нашим оценкам, это сделали поддерживаемые Ираном вооруженные формирования, но мы все еще выясняем подробности, касающиеся этого. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Пентагон считает, что Иран может атаковать Израиль уже на этой неделе.

Фото и видео: YouTube / Defense Now