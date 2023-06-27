США не видят никаких намерений РФ применить ядерное оружие на Украине

Джон Кирби не стал комментировать события, которые произошли в России в пятницу и субботу 23 и 24 июня.

В американской администрации при президенте Джо Байдене не усматривают со стороны России никаких намерений применить собственное ядерное оружие на Украине. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов от 26 июня в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Мы не видим - за исключением бурной риторики - никакого признака того... И могу также заверить, что мы не видели ничего, что вынудило бы нас изменить расстановку наших собственных стратегических средств, не предпринимали никаких таких шагов. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Чиновник отказался конкретно говорить прессе о том, как именно правительство США характеризует события, имевшие место в России в пятницу и субботу. Джон Кирби заметил, что не будет лепить ярлык на произошедшее. Таким образом специалист ответил на вопрос СМИ, рассматривает ли Вашингтон случившееся как попытку мятежа, государственного переворота или иным образом.

Белый дом заявил, что США не встают ни на чью сторону в событиях в России.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television