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Белый дом заявил, что США не встают ни на чью сторону в событиях в России

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Джон Кирби рассказал о контактах с Москвой.

В американской администрации при президенте Джо Байдене не занимают какую-либо из сторон в событиях, происходящих вокруг российской частной военной компании "Вагнер", а сосредотачиваются на военной и финансовой поддержке Украины. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами от 26 июня в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник назвал ситуацию внутренним делом Москвы.

Президент намерен остаться сосредоточенным на поддержке Украины. Смена режима - это не наша политика. Мы ясно об этом сказали. Мы сосредоточены на том, чтобы обеспечить Украине успех на поле боя.

Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В настоящее время власти США положительно оценивают контакты с Россией, которые состоялись в течение прошедших выходных, и рассчитывают на их продолжение. Джон Кирби заметил, что Вашингтон и Москва провели прямые и хорошие контакты.

Белый дом заявил, что США не видят угрозы Запорожской АЭС со стороны России.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, джон кирби
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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