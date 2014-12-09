Джон Кирби оценил слова Владимира Зеленского.

Американские власти при президенте Джо Байдене не видят никаких свидетельств того, что в настоящее время существует угроза подрыва Запорожской АЭС российскими силами, как это утверждает киевский режим. Соответствующее заявление в ходе выступления перед журналистами на регулярном брифинге в Вашингтоне от 26 июня сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник добавил, что у администрации США есть возможности по мониторингу радиационной обстановки вокруг ЗАЭС.

Мы не видели никаких признаков того, что эта угроза неминуема, но мы очень внимательно за этим наблюдаем... Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Напомним, что ранее украинский лидер Владимир Зеленский утверждал в собственном видеообращении о том, что оповестил Бразилию, Индию, Китай, США, страны Европы и Африки о якобы готовящемся Москвой теракте на Запорожской АЭС с выбросом радиации.

Белый дом заявил, что США не намерены вмешиваться в ситуацию вокруг ЧВК "Вагнер".

Фото и видео: YouTube / CNBC Television