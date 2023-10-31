США не ведут консультации о ближневосточном урегулировании по принципу двух государств

Джон Кирби рассказал о консультациях с главой Палестины и Израиля.

Американская администрация не ведет консультации по палестино-израильскому урегулированию на основании принципа сосуществования двух государств Ближнего Востока. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник уточнил, что ранее аналогичные консультации велись с руководством еврейского государства.

Мы не находимся сейчас в состоянии ведения консультаций об урегулировании в виде сосуществования двух государств. Но у нас были переговоры с палестинскими должностными лицами, включая переговоры президента Палестины Аббаса о необходимости продолжать добиваться урегулирования на основании принципа. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Сотрудник Госдепа США Мэттью Миллер добавил, что Вашингтон выступает против "переселения палестинцев" с территории сектор Газа, так как ситуация в регионе остается нестабильной.

Белый дом утверждает, что прекращение огня в Газе пошло бы на пользу только ХАМАС.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television