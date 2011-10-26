США не увидели в действиях Израиля нарушений международного права

В американской администрации при президенте Джо Байдене по-прежнему не считают, что Израиль нарушает международное право при совершении ударов по сектору Газа, поэтому власти США не собираются реагировать на каждый новый удар по палестинскому анклаву, информации о жертвах среди мирного населения. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник напомнил о том, что еврейское государство обладает правом и ответственностью на самозащиту.
Ваш вопрос предполагает, что мы сделали какое-либо определение о том, что закон в вооруженном конфликте был нарушен, но мы этого не делали.
Джон Кирби, сотрудник Белого дома
США: ХАМАС не может участвовать в управлении Газой по окончании конфликта.
Фото и видео: YouTube / CNBC Television
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