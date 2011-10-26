США не увидели в действиях Израиля нарушений международного права

Джон Кирби оценил жертвы среди гражданского населения Палестины.

В американской администрации при президенте Джо Байдене по-прежнему не считают, что Израиль нарушает международное право при совершении ударов по сектору Газа, поэтому власти США не собираются реагировать на каждый новый удар по палестинскому анклаву, информации о жертвах среди мирного населения. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник напомнил о том, что еврейское государство обладает правом и ответственностью на самозащиту.

Ваш вопрос предполагает, что мы сделали какое-либо определение о том, что закон в вооруженном конфликте был нарушен, но мы этого не делали. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

США: ХАМАС не может участвовать в управлении Газой по окончании конфликта.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

