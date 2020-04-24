США не согласились с предложениями по гарантиям безопасности по НАТО

Джен Псаки заметила, что дипломатические переговоры будут начаты в январе.

Вашингтон не согласился с предложениями Москвы по гарантиям безопасности по НАТО. Такое заявление перед журналистами пресс-пула Белого дома на регулярном брифинге сделала официальный представитель администрации Джо Байдена. Джен Псаки отметила, что США не примут инициативы по гарантиям безопасности, которые им прислала Москва. Однако Америка готова согласиться с другими предложениями.

Россия представила предложения, с какими-то мы согласились бы, с какими-то, например касающимися НАТО, конечно, нет. НАТО - оборонительный альянс, а не агрессивный. Нет никаких доказательств, которые позволили бы предположить обратное. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Псаки уточнила, что Вашингтон считает правильным путем проведение переговоров в данной ситуации. Сроки проведения встреч не определены. Предварительно они начнутся в начале января 2022 года. В Белом доме не смогли подтвердить информацию о том, что встреча состоится в Женеве. В США добавили, что сроки и место проведения мероприятия еще окончательно не согласованы сторонами.

Путин рассчитывает на начало переговоров по гарантиям безопасности в начале января.

Фото: Белый дом

