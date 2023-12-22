США не считают нужным возвращать ядерное оружие в Азиатско-Тихоокеанский регион

Ведант Патель прокомментировал слова Сергея Лаврова.

В американском внешнеполитическом ведомстве не усматривают необходимости в возвращении своего ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанский регион, а также на Корейский полуостров. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал высказывания российских официальных лиц о возможном размещении американских ракет средней и меньшей дальности в регионе АТР.

США в данное время не считают необходимым возвращение ядерных вооружений в Индо-Тихоокеанский регион. И у США нет планов обеспечивать передовое развертывание ядерных вооружений на Корейском полуострове. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Напомним, что четвертого апреля в Сухопутных войсках Вооруженных сил США заявили о собственных планах разместить ракеты средней дальности в Азии для сдерживания Китая. Согласно положениям Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного между Советским Союзом и США в 1987 году, власти в Вашингтоне не могли размещать ракетные пусковые установки, баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5, 5 тысячи километров. Однако в 2019 году администрация Белого дома вышла из данного соглашения.

США продолжают консультироваться с партнерами по G7 по конфискации активов РФ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State