США не считают целесообразным новое распределение СДР МВФ

Джанет Йеллен заметила, что вопрос не поднимается в администрации.

Власти США не считают целесообразным новое распределение специальных прав заимствования, которые считаются универсальной единицей для Международного валютного фонда. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с журналистами сделала американская глава министерства по финансам Джанет Йеллен. Чиновница заметила, что распределение ресурсов позволит решать проблему нехватки глобальной ликвидности, но пока что вопрос не поднимается для обсуждения.

Распределение СДР призвано решить проблему нехватки глобальной ликвидности. Был распределен значительный объем СДР. Мы не считаем оправданным еще одно распределение СДР в настоящее время. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Эксперт подчеркнула, что администрация в Вашингтоне не считает оправданной возможность нового распределения СДР. В августе 2021 года МВФ одобрил выделение своим государствам-членам СДР на сумму, эквивалентную 650 миллиардов долларов. На эти денежные средства страны-получатели должны заниматься восстановлением собственных национальных экономик, которые понесли серьезные потери от пандемии коронавирусной инфекции. Россия получила от фонда по квоте 12,3 млрд СДР, что на тот момент соответствовало (17,5 млрд долларов).

Глава Минфина США Йеллен: решение по потолку цен на нефть из России еще не принято.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television