Глава Минфина США Йеллен: решение по потолку цен на нефть из России еще не принято

Джанет Йеллен рассказала о том, что США и их партнеры не планируют покупать нефть из России.

Власти США и и международные союзники пока не определили, каков будет уровень потолка цен на российскую нефть. Об этом журналистам в ходе пресс-конференции рассказала глава местного министерства по финансам Джанет Йеллен. На брифинге чиновница заметила, что недавно Вашингтон анонсировал СМИ введение данного лимита по стоимости на энергоресурсы. При этом Йеллен добавила, что никто из американской коалиции не намерен закупать российскую нефть, но "потолок цен" поможет стабилизировать цены на мировом энергетическом рынке.

Напомним, что в среду Джанет Йеллен предложила администрации США установить потолок цены на российскую нефть на уровне около 60 долларов за баррель. Российский президент Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, уведомлял о том, что Москва не станет поставлять товар тем странам, которые не хотят играть по рыночным правилам. Россия не собирается делать поставки, противоречащие национальным интересам государства.

Новак: Россия не будет поставлять нефть странам, которые введут потолок цен.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

