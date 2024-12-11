США не планируют сокращать численность американских войск в Европе

Пит Хегсет читает, что США не обязательно размещать армию во всех точках мира, так как можно вести операции дистанционно.

Американское министерство по обороне на данный момент не планируют сокращать численность американских войск в европейском регионе. Соответствующей информацией с журналистами в немецком городе Штутгарде сделал новый шеф Пентагона Пит Хегсет. Иностранный чиновник заметил, что власти из Вашингтона могут пересмотреть количество собственных боевых сил на территории только после урегулирования украинского кризиса.

В настоящее время нет никаких планов по сокращению. адеясь на скорейшее заключение мирного соглашения по Украине, которое президент намерен осуществить. Затем мы сможем пересмотреть дислокацию сил. Пит Хегсет, глава Минобороны США

Шеф Пентагона отметил, что американская администрация собирается провести оценку присутствия своих сил на планете. Пит Хегсет подчеркнул, что взгляды президента из Республиканской партии США Дональда Трампа "во многом отличаются" от взглядов его предшественника, члена Демократической партии Джо Байдена.

США не планируют направлять военных на Украину.

Фото и видео: YouTube / Defense Now