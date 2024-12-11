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США не планируют направлять военных на Украину

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В Пентагоне кратко ответили на вопрос о возможном направлении американских военнослужащих для помощи киевскому режиму.

Американское министерство по обороне не планирует направлять своих военнослужащих на украинскую территорию. Соответствующей информацией с журналистами в немецком городе Штутгарде сделал новый шеф Пентагона Пит Хегсет. Власти из Вашингтона рассчитывают на заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом в скором будущем. Иностранный чиновник добавил, что действующая администрация Белого дома при президенте-республиканце Дональде Трампе намерена обеспечить достижение договоренностей по региональной проблеме.

Мы не будем направлять военных на Украину.

Пит Хегсет, глава Минобороны США

Кандидат в шефы Пентагона пообещал бросить пить, если получит пост.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: отправка войск, пентагон, пит хегсет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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