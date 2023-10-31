США не намерены участвовать в боях в зоне палестино-израильского конфликта

Джон Кирби оценил задачи, стоящие перед ЦАХАл и властями США на Ближнем Востоке.

Американские власти не имеют намерений принимать участие в боевых действиях в зоне палестино-израильского конфликта. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник заметил, что военнослужащие США не находятся на земле, так как не принимают участие в конфликте на Ближнем Востоке. Таким образом спикер отреагировал на вопрос о том, разделяют ли США цели, которые декларирует Израиль в своих нынешних военных операциях на палестинских территориях.

Вы это знаете: мы не находимся на земле, принимая участие в этой войне. Нет намерения делать это. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Дополнительно Джон Кирби отказался уточнить, поддерживают ли власти США план уничтожения радикального палестинского движения ХАМАС как цель операции еврейского государства. Он заметил, что в Белом доме стремятся к тому, чтобы радикалы из анклава более не могли осуществлять террористические вылазки против Израиля.

США не ведут консультации о ближневосточном урегулировании по принципу двух государств.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television