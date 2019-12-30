  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:32
51
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск

0 0

В ведомстве отметили, что нужно провести с иракскими властями переговоры.

В пятницу, 10 января, Госдепартамент США высказался о призывах Ирака вывести американские войска с их территории. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что они не будут обсуждать этот вопрос. 

На данный момент любая делегация, которая будет направлена в Ирак, будет занята обсуждением того, как подтвердить наше стратегическое партнёрство, — не обсуждением вывода войск, а того, как правильно и подходящим образом разместить наши силы на Ближнем Востоке",

— сказано в заявлении.

При этом Госдеп США намерен провести с Ираком переговоры. Отмечается, что они коснутся исключительно безопасности, финансового, экономического и дипломатического партнерства.

Ранее мы сообщали о том, что Великобритания готовит новые санкции, под которые попадут россияне.

 

Теги: ирак, мировые новости, политика, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии