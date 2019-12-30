США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск

В ведомстве отметили, что нужно провести с иракскими властями переговоры.

В пятницу, 10 января, Госдепартамент США высказался о призывах Ирака вывести американские войска с их территории. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что они не будут обсуждать этот вопрос.

На данный момент любая делегация, которая будет направлена в Ирак, будет занята обсуждением того, как подтвердить наше стратегическое партнёрство, — не обсуждением вывода войск, а того, как правильно и подходящим образом разместить наши силы на Ближнем Востоке", — сказано в заявлении.

При этом Госдеп США намерен провести с Ираком переговоры. Отмечается, что они коснутся исключительно безопасности, финансового, экономического и дипломатического партнерства.

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