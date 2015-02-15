США не меняли подходов к ядерному развертыванию после удара РФ "Орешником"

Сабрина Сингх указала на то, что изменений в ядерных силах РФ США не видели.

В американском министерстве по обороне не меняли подходов к собственному ядерному развертыванию после запуска Россией гиперзвуковой ракеты "Орешник" по украинской территории. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница указала СМИ на то, что Москва по специальному каналу уведомила американцев о запуске ракеты незадолго до ее старта. Сотрудница профильного ведомства напомнила СМИ о том, что данный тип ракеты остается экспериментальным. Однако в Пентагоне не знают сведений о том, сколько было всего запущено таких ракет российскими военнослужащими и какие у них были боеголовки.

Мы не увидели никаких изменений в их ядерной политике, и мы не изменили наше ядерное развертывание в ответ на этот запуск. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

В Пентагоне заявили, что США не стремятся к конфликту с Россией.

Фото и видео: YouTube / Defense Now