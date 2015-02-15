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В Пентагоне заявили, что США не стремятся к конфликту с Россией

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Сабрина Сингх прокомментировала реакцию США на запуск "Орешника".

В американском министерстве по обороне уточнили, что США не стремятся к прямому конфликту с Россией, но продолжат оказывать военную помощь армии киевского режима. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница указала СМИ на то,  что страна будет продолжать помогать украинским властям в противостоянии Москве, но не хотят того, чтобы кризис вышел за территориальные рамки, в которых существует сейчас.

Мы не стремимся к войне с Россией, но, безусловно, вы увидите, что единомышленники и партнеры [США] вместе будут поддерживать Украину. Это то, что мы собираемся продолжать делать дальше.

Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Пентагон подтвердил, что США получили уведомление незадолго до пуска "Орешника".

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: орешник, пентагон, сабрина сингх
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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