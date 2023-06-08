США не комментируют идею создания международной комиссии по Каховской ГЭС

Заместитель руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Ведант Пател отказался комментировать журналистам на регулярном брифинге в Вашингтоне инициативу турецкого Реджепа Тайипа Эрдогана о формировании международной комиссии по расследованию взрыва на Каховской гидроэлектростанции. Чиновник пояснил, что власти СШа продолжают выяснять, что на самом деле произошло на территории Херсонской области и поддерживает тесные контакты с киевским режимом.
Мне нечего сказать относительно создания каких-либо международных органов для расследования...
Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США
Напомним, что канцелярияадминистравции лидера Турции ранее сообщила о телефонном разговоре президента президента с его коллегой их Украины Владимира Зеленского, в ходе которого обсуждались разрушение Каховской ГЭС и зерновая сделка.
США заявили о поддержке прямого диалога Азербайджана и Армении.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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