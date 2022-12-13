США заявили о поддержке прямого диалога Азербайджана и Армении

Ведант Патель оценил переговоры в Москве между Алиевым и Пашиняном.

В американской администрации президента Джо Байдена сотрудники внешнеполитического ведомства поддерживают прямой диалог Азербайджана и Армении вне зависимости от того, где именно идут переговоры между Ереваном и Баку. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Чиновник прокомментировал СМИ трехстороннюю встречу, которая пройдет 19 мая в Москве. В ней примут участие азербайджанский президент Ильхам Алиев и армянский премьер-министр Никола Пашинян.

Мы приветствуем... Повторю, мы убеждены, что мир в пределах досягаемости и что прямой диалог - ключ к решению этих проблем. Прямые переговоры между сторонами принципиально важны, и мы рады, что они ведутся, где бы они ни проходили - в Арлингтоне, Брюсселе или Москве. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Ведант Патель не дал прямого ответа на вопрос прессе о том, ведутся ли между Москвой и Вашингтоном "закулисные переговоры" по этому вопросу. В Госдепе пояснили, что не могут говорить о деталях дипломатического общения, но эти контакты сохраняются ради обеспечения решений двусторонних вопросов, которые важны для США и России.

США считают, что Россия продолжает придерживаться количественных ограничений ДСНВ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State