США считают, что Россия продолжает придерживаться количественных ограничений ДСНВ

Ведант Патель оценил важность сохранения обязательств по ДСНВ.

Американская администрация при президенте Джо Байдене считает, что Россия продолжает придерживаться количественных ограничений в рамках российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Такое мнение в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами во внешнеполитическом ведомстве высказал заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Чиновник ответил на вопрос о том, считает ли Вашингтон, что Москва продолжает выполнять какие-либо аспекты ДСНВ.

Мы соблюдаем договор, и решение России в одностороннем порядке приостановить свое участие в Новом ДСНВ является достойным сожаления и непродуманным... Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

В Госдепе США напомнили о том, что взаимное соблюдение "Нового ДСНВ" способствует укреплению безопасности не только Вашингтона, но также и его международных союзников, а также содействует укреплению национальной безопасности России и мира.

Госдеп заявил об отсутствии подвижек в вопросе признания РФ страной - спонсором терроризма.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State