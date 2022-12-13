Госдеп заявил об отсутствии подвижек в вопросе признания РФ страной - спонсором терроризма

Ведант Патель объяснил, что признание России участницей этого списка стран усложнит работу НКО и НПО в регионе.

Заместитель официального представителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Ведант Пател заявил в среду 17 мая об отсутствии подвижек со стороны Вашингтона в вопросе признания России страной - спонсором терроризма. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Госдепе США. Эксперт добавил, что установление такого статуса для Москвы со стороны властей США значительно бы усложнило работу НКО и НПО в этом регионе.

У меня нет каких-либо новых данных по вопросу признания...Как мы и говорили ранее, работа по признанию той или иной страны - это основательный политический процесс, у меня нет каких-либо обновлений на этот счет. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

В Госдепе заявили, что США введут дополнительные санкции при необходимости.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State