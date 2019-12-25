США не исключают санкций против Мексики из-за российских вертолётов

Ранее о возможном сотрудничестве заявил Сергей Лавров.

В США не исключают ввода санкций против Мексики из-за российских вертолетов. Об этом сообщили журналисты из SDP Noticias со ссылкой на представителя Госдепа Уго Родригеса. По словам дипломата, Америка довела свою позицию до мексиканской стороны.

Мы это сделали на уровне посольства прокомментировал спикер

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва направила Мехико ряд конкретных предложений. Они связаны с поставками в страну военной авиатехники.

Ранее Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США.

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