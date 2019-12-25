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США не исключают санкций против Мексики из-за российских вертолётов
Сегодня, 9:40
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lesjasap

США не исключают санкций против Мексики из-за российских вертолётов

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Ранее о возможном сотрудничестве заявил Сергей Лавров.

В США не исключают ввода санкций против Мексики из-за российских вертолетов. Об этом сообщили журналисты из SDP Noticias со ссылкой на представителя Госдепа Уго Родригеса. По словам дипломата, Америка довела свою позицию до мексиканской стороны.

Мы это сделали на уровне посольства

прокомментировал спикер

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва направила Мехико ряд конкретных предложений. Они связаны с поставками в страну военной авиатехники.

Ранее Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: вертолеты, мексика, санкции, сша
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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