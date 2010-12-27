Журналисты раскрыли слабые места в обороне США.

США назвали слабое место своей защиты от возможных атак России и Китая. Foreign Policy утверждает, что в случае войны иностранцы смогут нанести удары даже по военным базам логистическим складам. Эти нападения будут "точечные и разрушительные" благодаря новым классам ракет и беспилотников. В частности, Китай и Россия используют производство БПЛА с 3D-печатью, что сказывается на дешевизне. Наноматериалы дают странам преимущество в вопросе оснащения техники мощными боеголовками. Уже сейчас смертельные летательные аппараты могут преодолевать трансокеанские расстояния. Сейчас в США не готовы так быстро реагировать на атаки, которые могут быть бесконечными.

Большинству местных подразделение недостает противоракетной обороны, убежищ. Кроме того, авиация и военные корабли часто находятся слишком близко друг от друга. Уязвимость вызывает и связь командования и солдат, которую обеспечивают спутники.

Решить проблемы можно при помощи размещения пусковых установок и боевых дронов в союзных странах. Например, в Прибалтике и Южно-Китайском море.Однако издание уточняет, что сейчас военные в этом не заинтересованы. В ВМС требуют от правительства больше кораблей, в ВВС - беспилотников вместо БПЛА.

Ранее Piter.tv писал о том, что в США считают, что Украине достаточно пряников и пора доставать кнут.

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