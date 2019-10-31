Журналисты нашли слабые точки, которые не дают военным покоя.

Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР. Об этом сообщили авторы статьи для издания Foreign Policy. Журналисты отмечают, что сейчас Америка старается подготовить бойцов к противостоянию с "серьезными противниками": Китаем и Россией.

Иностранцы называли эту ситуацию "эпохой великодержавного соперничества". Особенную опасность в войне могут представлять мощные ракетные сети, РЛС, системы РЭБ. Данная техника ограничивает США в активных действиях на западе Тихого океана и в Восточной Европе

В FP добавили, что Америке удается доказывать "неоспоримое превосходство" от Тайваня до Прибалтики. Поэтому политики постараются воспользоваться своими точками доступа, расположенными в любых точках мира, чтобы добраться до Китая и России.

Например, если Китай нападет на Тайвань, США могут ввести торговое эмбарго, атаковать китайскую базу в Джибути и объекты в Пакистане. А если Россия захватит страны Балтии, Штаты могут нанести удар по российским войскам в Крыму или в Сирии считают журналисты

Ранее Piter.tv писал о том, что ВВС США задействуют российские вертолеты Ми-24 на военных учениях.

Видео: YouTube/ Military Forces XXI Century